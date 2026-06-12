Уильям Стилл подписал контракт с «Осером» до 2028 года

35-летний Уильям Стилл назначен главным тренером французского «Осера». Клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Бельгийско-британский специалист подписал контракт на следующие два сезона с возможностью продления на третий. Он возглавит команду с началом летних сборов.

Ранее Стилл работал преимущественно в бельгийских и французских клубах. В «Реймсе» он начал беспроигрышную серию из 19 игр, шестую по продолжительности в истории Лиги 1. Последним клубом тренера является английский «Саутгемптон», который он покинул в ноябре 2025 года.

«Вся команда AJ Auxerre приветствует Уилла Стилла, чья энергия, высокие стандарты и первоклассный опыт идеально соответствуют амбициям клуба», – опубликовал «Осер» на своём сайте.