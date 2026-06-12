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Круговой оценил назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА

Круговой оценил назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался по поводу назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. Специалисту 39 лет, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения швейцарца Фабио Челестини. В системе красно-синих Игдисамов работает с 2019-го.

«Все рады. Желаю удачи. Скоро уже увидимся. Надеюсь, что сезон будет интересным. Удачнее будет следующий сезон? Я не хочу делать громких заявлений. Будем работать, маленькими шажочками двигаться вперёд», — приводит слова Кругового ТАСС.

Прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице.

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