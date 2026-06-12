Круговой оценил назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался по поводу назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. Специалисту 39 лет, он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения швейцарца Фабио Челестини. В системе красно-синих Игдисамов работает с 2019-го.

«Все рады. Желаю удачи. Скоро уже увидимся. Надеюсь, что сезон будет интересным. Удачнее будет следующий сезон? Я не хочу делать громких заявлений. Будем работать, маленькими шажочками двигаться вперёд», — приводит слова Кругового ТАСС.

Прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице.