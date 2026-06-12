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«Это было слишком!» Бибрас Натхо объяснил, почему покинул Россию в 2018-м

«Это было слишком!» Бибрас Натхо объяснил, почему покинул Россию в 2018-м
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо раскрыл подробности своего отъезда из России в 2018 году.

— Разговоры о вашем уходе из ЦСКА тянулись достаточно долго перед тем, как это случилось. Как вы тогда приняли решение уйти?
— Покинул ЦСКА в 2018-м, потому что действительно считал, что моё время в России подошло к концу. У меня было предложение продлить контракт на два года, но я поговорил с клубом, выразил уважение и объяснил, что хочу перемен. Иностранцам непросто играть в России — очень много перелётов, и я не мог проводить достаточное количество времени с семьёй. Зимой и вовсе очень долгие сборы в другой стране. Когда мои дети выросли, они больше не могли пропускать школу — у меня не было возможности брать их с собой в Испанию зимой. К тому же чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому ушёл. Как уже сказал, я провёл великолепное время в ЦСКА, получал удовольствие. И по-настоящему полюбил этот клуб, ведь он всегда уважал меня. Если бы это была другая страна, возможно, мог бы играть за клуб больше 10 лет. Но перелёты в России… Это было слишком для меня.

— Никогда не считали это решение ошибкой?
— Нет, никогда. Я ушёл из ЦСКА не из-за проблем, не потому, что не был нужен. Ушёл, потому что насытился, энергии совсем не оставалось. Мне была нужна «зарядка» в другом месте, это нормально. Не хотел оставаться в клубе, зная, что не смогу дать ему 100% своего сердца и энергии. Тогда мы расстались на взаимном уважении, это было верным решением.

— Потом писали, что вы можете вернуться. Это было возможно?
— Может быть, но не было такого, что мне надо было сказать «да» или «нет». Было ли моё возвращение на самом деле реальным, мы уже не узнаем, — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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