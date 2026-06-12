Объявлены претенденты на звание лучшего полузащитника сезона РПЛ

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему полузащитнику завершившегося сезона-2025/2026. Чемпионом России по итогам минувшей кампании стал санкт-петербургский «Зенит».

Претенденты на звание лучшего полузащитника сезона-2025/2026: Вильмар Барриос, Вендел (оба — «Зенит»), Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Дуглас Аугусто, Александр Черников (все — «Краснодар»), Артём Карпукас, Алексей Батраков, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Эсекьель Барко, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш (все — «Спартак»), Илья Петров, Николай Титков (оба — «Балтика»), Даниил Фомин, Бителло (оба — московское «Динамо»), Велдин Ходжа, Игнасио Сааведра (оба — «Рубин»), Эгаш Касинтура, Исмаэл Силва, Сергей Пряхин (все — «Ахмат»), Кирилл Щетинин, Алексей Миронов, Константин Кучаев (все — «Ростов»), Ду Кейрос, Евгений Болотов (оба — «Оренбург»), Стефан Лончар, Ифет Джаковац (оба — «Акрон»), Ильзат Ахметов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (оба — «Крылья Советов»), Лука Вешнер Тичич («Пари НН»), Никита Глушков, Хуссем Мрезиг, Джавад Хоссейннежад (все — «Динамо» Махачкала), Дмитрий Васильев («Сочи»).