Канада — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 12 июня, состоится матч первого тура группы D ЧМ-2026, в котором сборная Канады встретится с Боснией и Герцеговиной. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире игру открытия ЧМ в Канаде покажет «Матч ТВ».

Напомним, в матче открытия турнира в Мексике сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.