В соцсетях усомнились, что на открытии ЧМ‑2026 выступала настоящая Шакира

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, прошедшая 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем Мексика — ЮАР, спровоцировала неожиданную дискуссию в социальных сетях. Часть зрителей усомнилась в подлинности появления колумбийской певицы Шакиры, предположив, что её заменил двойник, сообщает RMC.

Пользователи выдвинули несколько аргументов: якобы нестандартный для певицы цвет волос (светло-клубничный вместо привычного платинового), отсутствие энергичных танцев, несоответствие роста и комплекции, а также чрезмерно тёмные солнцезащитные очки, которые могли скрывать лицо.

Однако поклонники Шакиры провели собственное «расследование», чтобы опровергнуть эти слухи. Главным аргументом стало наличие шрама на лбу певицы, который был отчётливо виден во время выступления. Напомним, этот шрам виден на многих её фотографиях на протяжении многих лет. Кроме того, на клубничный оттенок волос могли повлиять яркий сценический свет и особенности видеосъёмки, а изменение роста и стройности — использование обуви на высокой подошве.

Шакира, для которой это уже четвёртая церемония открытия чемпионата мира (после 2006, 2010, 2014 и 2026 годов), выступила в ярком жёлто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, созданную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.