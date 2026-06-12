Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В соцсетях усомнились, что на открытии ЧМ‑2026 выступала настоящая Шакира

В соцсетях усомнились, что на открытии ЧМ‑2026 выступала настоящая Шакира
Шакира на церемонии открытия ЧМ-2026
Комментарии

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, прошедшая 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем Мексика — ЮАР, спровоцировала неожиданную дискуссию в социальных сетях. Часть зрителей усомнилась в подлинности появления колумбийской певицы Шакиры, предположив, что её заменил двойник, сообщает RMC.

Пользователи выдвинули несколько аргументов: якобы нестандартный для певицы цвет волос (светло-клубничный вместо привычного платинового), отсутствие энергичных танцев, несоответствие роста и комплекции, а также чрезмерно тёмные солнцезащитные очки, которые могли скрывать лицо.

Однако поклонники Шакиры провели собственное «расследование», чтобы опровергнуть эти слухи. Главным аргументом стало наличие шрама на лбу певицы, который был отчётливо виден во время выступления. Напомним, этот шрам виден на многих её фотографиях на протяжении многих лет. Кроме того, на клубничный оттенок волос могли повлиять яркий сценический свет и особенности видеосъёмки, а изменение роста и стройности — использование обуви на высокой подошве.

Шакира, для которой это уже четвёртая церемония открытия чемпионата мира (после 2006, 2010, 2014 и 2026 годов), выступила в ярком жёлто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, созданную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Шакира выступила на церемонии открытия ЧМ-2026 в Мексике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android