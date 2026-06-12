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Появилась ставка на слёзы Роналду на ЧМ-2026

Появилась ставка на слёзы Роналду на ЧМ-2026
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На платформе Polymarket появилась ставка, заплачет ли 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Рынок объясняет, что причина слёз может быть любой: как реакция после победы, так и переживания после проигрыша. Сейчас вероятность того, что футболист заплачет на чемпионате мира, оценивается в 73%. Неделю назад она составляла 50%.

Напомним, Роналду не раз эмоционально реагировал на крупных турнирах. Его слёзы часто попадали в объектив камер на Евро‑2024, ЧМ‑2022, Евро‑2020, ЧМ‑2018, Евро‑2016, ЧМ‑2014 и Евро‑2004.

Сборная Португалии сыграет свой первый матч на чемпионате мира — 2026 17 июня. Первым соперником команды будет сборная ДР Конго.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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