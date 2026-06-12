Экс-игрок «Рубина» Натхо: Бердыев — прекрасный тренер, он многому меня научил

Бывший футболист «Рубина» Бибрас Натхо поделился воспоминаниями о периоде выступлений за казанский клуб.

«Я приехал в «Рубин» очень молодым, мне было 21. И это был отличный шанс и время, чтобы развиваться, становиться лучше как футболист. Когда пришёл в команду, она была просто отличной. «Рубин» играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, обыгрывал «Атлетико» и бился с «Челси»… Прекрасный тренер — Курбан Бекиевич [Бердыев]. Он показал и научил меня очень многому, внёс огромный вклад в мою карьеру. Очень сильная команда, но российский чемпионат сложный. Помимо нас, было ещё шесть команд, претендовавших на чемпионство», — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.