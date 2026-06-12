Экс-игрок ЦСКА и «Рубина» Натхо заявил о желании стать спортивным директором после карьеры

Бывший футболист московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо, накануне завершивший карьеру, заявил о желании стать спортивным директором.

«Я завершил лишь карьеру профессионального футболиста. Нужно немного передохнуть и посмотреть, что будет дальше. Хотел бы однажды стать спортивным директором, хочу учиться, становиться всё лучше. Также я посещаю тренерские курсы, это тоже вариант. Но главное желание — работать на должности спортивного директора в каком-нибудь клубе. Где — не знаю. Всё возможно», — сказал Бибрас Натхо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.