Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал игрока, который может стать главным разочарованием ЧМ-2026

Аршавин назвал игрока, который может стать главным разочарованием ЧМ-2026
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать главным разочарованием чемпионата мира — 2026. Португальскому футболисту 41 год.

— Как вы думаете, кто может стать главным разочарованием чемпионата мира?
— Криштиану Роналду.

— А есть такое, что от него прямо что-то ждут? Ну вот Мбаппе. Может стать разочарованием?
— Думаю, нет.

— Почему?
— Потому что он в порядке.

— Весну плохо провёл.
— Ну, весну… Знаешь, его там все… Мне-то выгодно, что «Реал» плохо играет (Аршавин ранее неоднократно говорил, что поддерживает «Барселону». — Прим. «Чемпионата»), но кто лучшим бомбардиром Ла Лиги стал? — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android