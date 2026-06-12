Аршавин назвал игрока, который может стать главным разочарованием ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать главным разочарованием чемпионата мира — 2026. Португальскому футболисту 41 год.
— Как вы думаете, кто может стать главным разочарованием чемпионата мира?
— Криштиану Роналду.
— А есть такое, что от него прямо что-то ждут? Ну вот Мбаппе. Может стать разочарованием?
— Думаю, нет.
— Почему?
— Потому что он в порядке.
— Весну плохо провёл.
— Ну, весну… Знаешь, его там все… Мне-то выгодно, что «Реал» плохо играет (Аршавин ранее неоднократно говорил, что поддерживает «Барселону». — Прим. «Чемпионата»), но кто лучшим бомбардиром Ла Лиги стал? — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.