Майкл Оуэн: для меня Килиан Мбаппе — лучший футболист мира

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн высоко отозвался о нападающем мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиане Мбаппе, а также оценил качества атакующих игроков «трёхцветных».

— Вы были одним из лучших нападающих своего времени, поэтому имеете право давать оценку. Что думаете об атакующих игроках сборной Франции? Кто производит на вас наибольшее впечатление и нашли бы вы место в стартовом составе команды для Уго Экитике, не будь он травмирован?

— У сборной Франции так много вариантов в атаке. Возможно, у неё лучший состав атакующих игроков среди всех участников мирового первенства. Для меня Килиан Мбаппе — лучший футболист мира. А ещё там играет Усман Дембеле из «ПСЖ» — это очень качественный игрок, победитель Лиги чемпионов и нападающий мирового уровня. Брэдли Баркола — тоже топовый игрок. Так много исполнителей, да ещё и Майкл Олисе на правом фланге.

Меня поразил Экитике в его первый сезон в «Ливерпуле», мне очень понравилась его работоспособность, завершение атак и общая скорость, с которой он обыгрывал защитников. Учитывая глубину состава сборной Франции, не уверен, что он бы вышел в стартовом составе, но важна текущая форма футболистов. Уго бы, безусловно, был бы очень полезен, — приводит слова Оуэна Get French Football News.