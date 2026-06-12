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«Мы ладим как братья». Джуд Беллингем — о дружбе с Морганом Роджерсом

«Мы ладим как братья». Джуд Беллингем — о дружбе с Морганом Роджерсом
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о своей дружбе с Морганом Роджерсом. Игроки выросли в одном районе Уэст-Мидлендса и вместе играли в юношеских командах, а в данный момент являются партнёрами по национальной команде.

«Как человек он отличный парень, может поладить с кем угодно, может вести беседу с кем угодно. Он бывает немного шумным. Наши споры часто перерастают в ссоры. Но, честно говоря, мы ладим как братья.

Менеджер неоднократно давал понять, что боремся за одно и то же место. Знаю, что сейчас ситуация немного изменилась, поскольку он видит, что я и Морган играем на разных позициях. Однако я не испытываю неприязни, когда он играет, а я нет», — приводит слова Беллингема SkySports.

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