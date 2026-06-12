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Названы претенденты на звание лучшего нападающего сезона РПЛ

Названы претенденты на звание лучшего нападающего сезона РПЛ
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Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему нападающему завершившегося сезона-2025/2026. Чемпионом России по итогам минувшей кампании стал санкт-петербургский «Зенит».

Претенденты на звание лучшего нападающего сезона-2025/2026: Александр Соболев, Луис Энрике, Педро, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Джон Кордоба, Жоау Батчи, Виктор Са, Хуан Боселли (все — «Краснодар»), Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв, Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко (все — «Локомотив»), Тамерлан Мусаев, Данил Круговой, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Пабло Солари, Маркиньос (все — «Спартак»), Максим Петров, Брайан Хиль (оба — «Балтика»), Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Муми Нгамалё (все — «Динамо» Москва), Мирлинд Даку («Рубин»).

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