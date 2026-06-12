«Индепендьенте» предложил «Спартаку» € 1,3 млн за 50% прав на Барко — Мартинес

«Индепендьенте» сделал первое предложение «Спартаку» о покупке 50% прав на полузащитника Эсекьеля Барко в размере $ 1,5 млн (€ 1,3 млн). Об этом сообщает журналист Матиас Мартинес на странице в социальной сети X.

По информации источника, в «Индепендьенте» знают, что «Спартак» отклонит указанное предложение. Аргентинский клуб готов поднять цену до «определённого потолка».

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: