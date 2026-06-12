Неймар рискует пропустить весь групповой этап чемпионата мира — Менендес

Нападающий сборной Бразилии Неймар, чьё участие в дебютном матче национальной команды на чемпионате мира 2026 года с Марокко (14 июня) было под вопросом, может пропустить весь групповой этап. Об этом сообщает журналист Нико Диас Менендес для Teledeporte.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Подчёркивалось, что Неймар работает по индивидуальной программе и не участвует в общих тренировочных занятиях на поле, однако задействован в упражнениях с мячом во время разминок.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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