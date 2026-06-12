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Неймар рискует пропустить весь групповой этап чемпионата мира — Менендес

Неймар рискует пропустить весь групповой этап чемпионата мира — Менендес
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Нападающий сборной Бразилии Неймар, чьё участие в дебютном матче национальной команды на чемпионате мира 2026 года с Марокко (14 июня) было под вопросом, может пропустить весь групповой этап. Об этом сообщает журналист Нико Диас Менендес для Teledeporte.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Подчёркивалось, что Неймар работает по индивидуальной программе и не участвует в общих тренировочных занятиях на поле, однако задействован в упражнениях с мячом во время разминок.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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