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Оуэн ответил, как бы он смог расставить на поле Мбаппе и Холанда в символической сборной

Оуэн ответил, как бы он смог расставить на поле Мбаппе и Холанда в символической сборной
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о возможности включить в состав символической сборной мира нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и футболиста норвежской национальной команды Эрлинга Холанда. Эти команды встретятся в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Третий матч сборной Франции на групповом этапе чемпионата мира столкнёт Килиана Мбаппе лицом к лицу с Эрлингом Холандом. Если бы вы сейчас составляли сборную мира, нашлось бы в ней место для обоих этих футболистов?
— Для Мбаппе – да, войдёт ли Холанд в нынешнюю символическую сборную мира, зависит от расстановки. Также стоит подумать о Гарри Кейне, у которого большие шансы попасть в этот состав. Чтобы разместить в стартовом составе и Мбаппе, и Холанда, Килиана можно было бы поставить на левый фланг, а Эрлинга – в центр нападения. Так что я бы сказал, между Холандом и Кейном — непростой выбор, поскольку Гарри в прошлом сезоне блестяще выступал за «Баварию», — приводит слова Оуэна Get French Football News.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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