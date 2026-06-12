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Родри прокомментировал слова Рикельме о готовности подписать его в «Реал»

Родри прокомментировал слова Рикельме о готовности подписать его в «Реал»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слова кандидата на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме, пообещавшего купить его в случае победы на выборах.

«Не знаю, откуда это взялось! Понимаю, это часть игры. Я даже не думал о своём будущем. Моё внимание сосредоточено на чемпионате мира. У меня контракт с «Манчестер Сити», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero на странице в социальной сети X.

Напомним, Рикельме также обещал купить в «Реал» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на президентских выборах. Указанные выборы прошли 7 июня. Победу на них одержал действующий глава «сливочных» Флорентино Перес.

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