Родри прокомментировал слова Рикельме о готовности подписать его в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слова кандидата на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме, пообещавшего купить его в случае победы на выборах.

«Не знаю, откуда это взялось! Понимаю, это часть игры. Я даже не думал о своём будущем. Моё внимание сосредоточено на чемпионате мира. У меня контракт с «Манчестер Сити», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero на странице в социальной сети X.

Напомним, Рикельме также обещал купить в «Реал» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на президентских выборах. Указанные выборы прошли 7 июня. Победу на них одержал действующий глава «сливочных» Флорентино Перес.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: