Видео: Маркос Сенеси прыгал от счастья после вызова в сборную Аргентины на ЧМ-2026

Защитник «Тоттенхэма» Маркос Сенеси эмоционально отреагировал на вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира 2026 года. Футболист находился в отпуске в момент, когда ему сообщили о включении в заявку национальной команды. В ней он заменит игрока «Марселя» Леонардо Балерди, получившего травму.

За аргентинскую национальную команду Сенеси провёл три товарищеских матча. В минувшем сезоне защитник играл за «Борнмут». Он принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.