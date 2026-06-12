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ФИФА обвинили в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией

ФИФА обвинили в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией
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Иностранные журналисты заподозрили Международную федерацию футбола (ФИФА) в завышении посещаемости матча чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

«Вместимость стадиона в Гвадалахаре — 45 664. Официальная посещаемость от ФИФА (или, может быть, показная?) — 44 985. Ничего особенного? Мы были слишком строги к ФИФА?» — написал журналист Киран Магуайр на странице в социальной сети X.

При этом Магуайр сопроводил сообщение фотографией с пустыми местами на трибунах стадиона «Акрон».

Похожую публикацию со статистикой посещаемости ФИФА выложил испанский журналист Альберт Ортега, сделав вывод: «ФИФА лжёт».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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