ФИФА обвинили в завышении посещаемости матча ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией

Иностранные журналисты заподозрили Международную федерацию футбола (ФИФА) в завышении посещаемости матча чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии (2:1).

«Вместимость стадиона в Гвадалахаре — 45 664. Официальная посещаемость от ФИФА (или, может быть, показная?) — 44 985. Ничего особенного? Мы были слишком строги к ФИФА?» — написал журналист Киран Магуайр на странице в социальной сети X.

При этом Магуайр сопроводил сообщение фотографией с пустыми местами на трибунах стадиона «Акрон».

Похожую публикацию со статистикой посещаемости ФИФА выложил испанский журналист Альберт Ортега, сделав вывод: «ФИФА лжёт».

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: