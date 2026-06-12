Нападающий Мартин Крамарич покинул «Сочи»

«Сочи» на официальном сайте объявил об уходе из команды словенского нападающего Мартина Крамарича.

«Атакующий полузащитник Мартин Крамарич покидает футбольный клуб «Сочи» по истечении срока действия трудового соглашения.

Футбольный клуб «Сочи» благодарит Мартина за весомый вклад в успехи и развитие клуба, яркие эмоции, красивые голы и важные победы, а также желает ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

Мартин Крамарич выступал за «Сочи» с лета 2023 года, он принял участие в 84 матчах за эту команду во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.