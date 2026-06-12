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Майкл Оуэн ответил, кто из молодых футболистов может ярко себя проявить на ЧМ-2026

Майкл Оуэн ответил, кто из молодых футболистов может ярко себя проявить на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн ответил, кто из молодых игроков может наиболее ярко себя проявить на чемпионате мира — 2026.

«Думаю, здесь обязательно нужно упомянуть Ламина Ямаля. Он очень молод, это его первый чемпионат мира, поэтому именно он должен выйти на мировую арену и заявить о себе. Среди такого количества стран-участниц турнира может появиться неожиданный молодой талант, который совершит что-то грандиозное и получит свой звёздный час, но я бы сказал, что это будет Ямаль.

У сборной Англии не так много очень молодых игроков, но у нас хватает качественных нападающих, которые могут по-настоящему прославиться», — приводит слова Оуэна Get French Football News.

Напомним, подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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