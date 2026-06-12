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Мбаппе был «агрессивен» в переговорах о премиальных для сборной Франции за ЧМ — L'Équipe

Мбаппе был «агрессивен» в переговорах о премиальных для сборной Франции за ЧМ — L'Équipe
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был «очень агрессивен» в переговорах с президентом Французской федерации футбола (FFF) Филиппом Диалло насчёт премиальных для команды за участие в чемпионате мира — 2026, а также в вопросе выделенных мест для семей игроков. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, Мбаппе проявил себя в качестве лидера, ему удалось достигнуть договорённости с Диалло.

Некоторые футболисты сборной Франции подчёркивали, что их стремление получить премиальные не было связано с желанием личного обогащения. Эти игроки жертвуют деньги, получаемые в национальной команде, на благотворительность или отдают их членам штаба «трёхцветных», для которых не предусмотрены соответствующие выплаты.

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