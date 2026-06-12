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Ибрагимович ответил, какую сборную поддержит на чемпионате мира — 2026

Ибрагимович ответил, какую сборную поддержит на чемпионате мира — 2026
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Легендарный шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович рассказал, за какой группой чемпионата мира — 2026 будет следить наиболее пристально, а также назвал сборную, которую поддержит на турнире.

— Златан, назовите группу нынешнего чемпионата мира, которая вам нравится?
— Я бы выбрал группу L. Там играет Англия. Вернётся ли Кубок домой (отсылка на песню болельщиков «трёх львов» Three Lions. — Прим. «Чемпионата»)? Посмотрим. А ещё там играет Хорватия. У меня есть корни в этой стране, поэтому я их поддерживаю на чемпионате мира. Есть Гана, там играют большие таланты, посмотрим, что они покажут. И ещё там выступает Панама. К сожалению, думаю, что они станут боксёрской грушей, пока Англия и Хорватия будут бороться за лидерство, а Гана может им усложнить задачу и набрать какие-то очки, но Панаму в этой битве не вижу.

— То есть Панама вообще останется без очков?
— Не хочу проявлять неуважение, но им будет сложно. Там играют три сильные сборные, — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports.

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