«Один из лучших тренеров мира». Экс-защитник «МЮ» Бейи — о Моуринью

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи поделился воспоминаниями о своём переходе в стан манкунианцев и о работе там под руководством тренера Жозе Моуринью.

— Вы перешли в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Что вас шокировало при трансфере в клуб такого масштаба?

— Да вообще всё… Сам масштаб, давление и многое другое. Когда ты очень молод и веришь в свою мечту стать профессиональным футболистом, то и представить себе не можешь, что нечто подобное с тобой может случиться. Подписание первого профессионального контракта в Испании [с «Эспаньолом»] уже было мечтой наяву. А переход в «Манчестер Юнайтед» и вовсе стал чем-то невероятным. Давление вокруг лишь помогало мне. Тренер дал мне шанс проявить себя, а я старался отдать все силы для этого. Это был очень приятный опыт.

— Мы не можем говорить о вашем периоде в «Манчестер Юнайтед», не упомянув Жозе Моуринью. Каково было с ним работать день ото дня?

— Все знают Жозе Моуринью. Для меня он один из лучших тренеров мира. Многих удивляло, когда давал шанс таким молодым игрокам, как я, при наличии в составе стольких звёзд. Я понимал, что должен приложить максимум усилий. Мы с ним до сих пор общаемся.

Для игроков он был как отец. Он придавал уверенности в себе, помогал мыслить позитивно. Во время тренировок Моуринью был очень требователен, он хотел увидеть лучшую версию тебя, но после занятий становился другим —с ним можно было спокойно поговорить. Я всегда буду ему благодарен за возможность играть в «Манчестер Юнайтед» и брать трофеи, — приводит слова Бейи Tribal Football.