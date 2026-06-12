Игрок ЮАР обошёл Смольникова в рейтинге самых низких оценок за матч на ЧМ от WhoScored
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Полузащитник сборной ЮАР Яя Ситхоле, получивший красную карточку на 49-й минуте матча открытия чемпионата мира — 2026 с Мексикой (2:0), обошёл экс-защитника сборной России Игоря Смольникова в рейтинге самых низких оценок за игру на мировом первенстве по версии WhoScored.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9' 2:0 Хименес – 67'
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'
Ситхоле получил оценку 4,23. Игра Смольникова в матче с Уругваем на чемпионате мира 2018 года была оценена в 4,33. Футболист был удалён на 36-й минуте.
ЧМ-2018 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2018, понедельник. 17:00 МСК
Уругвай
Окончен
3 : 0
Россия
1:0 Суарес – 10' 2:0 Черышев – 23' 3:0 Кавани – 90'
Удаления: нет / Смольников – 36'
Самую низкую оценку за игру на мировом первенстве с момента начала сбора данных WhoScored получил вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас (3,92) за матч с Испанией на ЧМ-2022.
ЧМ-2022 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Испания
Окончен
7 : 0
Коста-Рика
1:0 Ольмо – 11' 2:0 Асенсио – 21' 3:0 Ф. Торрес – 31' 4:0 Ф. Торрес – 54' 5:0 Гави – 74' 6:0 Солер – 90' 7:0 Мората – 90+2'
За сборную России Смольников провёл 30 матчей.
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