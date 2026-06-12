Игрок ЮАР обошёл Смольникова в рейтинге самых низких оценок за матч на ЧМ от WhoScored

Полузащитник сборной ЮАР Яя Ситхоле, получивший красную карточку на 49-й минуте матча открытия чемпионата мира — 2026 с Мексикой (2:0), обошёл экс-защитника сборной России Игоря Смольникова в рейтинге самых низких оценок за игру на мировом первенстве по версии WhoScored.

Ситхоле получил оценку 4,23. Игра Смольникова в матче с Уругваем на чемпионате мира 2018 года была оценена в 4,33. Футболист был удалён на 36-й минуте.

Самую низкую оценку за игру на мировом первенстве с момента начала сбора данных WhoScored получил вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас (3,92) за матч с Испанией на ЧМ-2022.

За сборную России Смольников провёл 30 матчей.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: