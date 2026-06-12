Сон Хын Мин стал лишь вторым футболистом из Южной Кореи, сыгравшим на четырёх ЧМ

Нападающий и капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин принял участие в матче группы А ЧМ-2026 с Чехией (2:1). Тем самым он стал лишь вторым футболистом из своей страны, который сыграл на четырёх чемпионатах мира. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Первым игроком с подобным достижением был нынешний главный тренер Южной Кореи Хон Мён Бо.

Сон играет за корейскую национальную команду с 2010 года и выступал на чемпионатах мира в Бразилии‑2014, России‑2018 и Катаре‑2022. 8 июля Сону исполнится 34 года.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. У Чехии в активе нет набранных очков, команда занимает третье место. Лидирует в группе сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).