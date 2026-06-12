Эрик Бейи: Криштиану Роналду ощутимо влиял на «Манчестер Юнайтед»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи поделился воспоминаниями о возвращении Криштиану Роналду в стан манкунианцев, а также высказался о бывшем хавбеке «красных дьяволов» Поле Погба.

— Какой была атмосфера в раздевалке, когда Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году?

— Для меня Криштиану — лучший футболист мира. Все были рады, когда он вернулся. Он ощутимо влиял на команду. То, насколько он посвящал себя работе, было просто невероятно: каждый день он первым приходил на тренировку и уходил последним. Мне жаль из-за того, как в итоге всё сложилось в его взаимоотношениях с клубом, однако Криштиану отдавал все силы. Просто посмотрите, что он делает в своём возрасте в Саудовской Аравии, он просто великолепен.

— Какие воспоминания у вас есть о периоде выступлений вместе с Полем Погба?

— Поль просто сумасшедший, но в хорошем смысле слова. Погба — очень качественный футболист. Он прошёл через непростой период в жизни, мы с ним общаемся как братья. Верю в Поля. Надеюсь, он вернётся на прежний уровень и покажет, на что способен, — приводит слова Бейи Tribal Football.