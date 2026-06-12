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«Это позор для футбола». Раде Богданович — об участии Роналду на ЧМ-2026

«Это позор для футбола». Раде Богданович — об участии Роналду на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович раскритиковал участие 41-летнего форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Думаю, что участие Роналду на чемпионате мира — позор для футбола. Он едва ходит. Спонсоры и федерация продвигали его из-за имени.

Он не готов, мне было бы стыдно [на месте Роналду]. Он выглядит так, будто приехал из лиги пенсионеров. Человек должен знать, когда уйти и когда попрощаться.

Жаль смотреть на него, а ведь ему уже за 40. Максимальное уважение, но сынок, ты занимаешь место какого-то 20-летнего парня, который мог бы играть и выходить в стартовом составе. Когда вижу, что у Мартинеса нет авторитета в сборной, хочу, чтобы они выбыли на групповом этапе», — приводит слова Богдановича RTS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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