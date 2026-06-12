Руководитель видеопродакшена «Чемпионата» стал лауреатом премии «Голос спорта — Центр»

В Туле прошла первая в истории региональная премия спортивных комментаторов «Голос спорта — Центр» Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК). Победители и призеры определялись в пяти номинациях. Также ОКР и РАСК учредили специальную премию «Чемпион».

10 июня в первой половине дня для лауреатов, приехавших из 13 регионов, были организованы круглый стол и мастер-класс с участием председателя Президиума РАСК Алексея Ефимова, почётного президента Ассоциации Геннадия Орлова, членов Президиума Виктор Гусева и Владимира Гомельского, известных комментаторов Романа Скворцова и Константина Выборнова, а также первого заместителя председателя Российского спортивного студенческого союза Андрея Стукалова, с которым РАСК недавно заключила соглашение о сотрудничестве.

Победителем премии Юрия Розанова «Новый голос спорта» стал Олег Карпов из Орловской области. Второе и третье места заняли Алексей Кафтырев (Ивановская область) и Никита Концевой (Брянская область).

В премии Анны Дмитриевой «Женский голос спорта» первые два места заняли представители баскетбола: Екатерина Маякова (Курская область) и Анна Локтева. Третье место заняла Маша Федосова (Москва).

В номинации «Такой хоккей нам нужен!» победил Илья Анисимов (Тамбовская область), а места вслед за ним заняли Станислав Молокин (Тульская область) и Станислав Морозов (Воронежская область).

Специальный приз «Чемпион», учреждённый РАСК совместно с Олимпийским комитетом России для человека, который успешно сочетает комментаторскую деятельность с руководящей работой, достался туляку Алексею Честнову.

В премии Василия Уткина «Играйте в футбол!» третье место завоевал Николай Трубин (Рязанская область), второе — руководитель видеопродакшена «Чемпионата» Владислав Гурджи (Москва). Победил же Артём Погосян (Липецкая область).

В заключение были названы лауреаты премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК». Призёрами номинации стали Алексей Майер (Липецкая область) и Никита Фомин (Московская область). У них соответственно второе и третье места. А победил туляк Кирилл Давыдов.

В заключение мероприятия глава РАСК Алексей Ефимов поблагодарил руководство правительства Тульской области и Олимпийский комитет России за поддержку в проведении первого регионального проекта «Голос спорта»: «Сбылась ещё одна наша мечта. Это счастье. Надеемся, что мероприятие станет регулярным. Возможно, ежегодным».