Иньяцио Абате стал главным тренером «Торино»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Иньяцио Абате назначен на пост главного тренера «Торино». Об этом сообщается в соцсетях «быков».

Специалист подписал с клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

Во времена игровой карьеры Иньяцио Абате выступал за «Милан», «Наполи», «Эмполи», «Торино» и ряд других команд. Помимо этого, в активе экс-футболиста есть матчи за национальную команду Италии. Предыдущим местом работы Абате в роли тренера был «Юве Стабия» из Серии B.

По итогам прошлого сезона Серии А «Торино» занял 12-е место в турнирной таблице. Туринцы являются семикратными чемпионами Италии.