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«Мбаппе — французский диктатор. ЮАР — это ФНЛ». Лихачёв, Никитин и Симбирский — о ЧМ

«Мбаппе — французский диктатор. ЮАР — это ФНЛ». Лихачёв, Никитин и Симбирский — о ЧМ
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«Чемпионат» представляет серию прямых эфиров о чемпионате мира по футболу — 2026. В первом выпуске журналист портала и редактор раздела «Первая лига» Александр Симбирский, блогер Максим Никитин и чемпион мира по пляжному футболу Михаил Лихачёв обсудили яркий старт турнира. Разобрали, как Мексика разобрала ЮАР, английский язык главного арбитра матча и три красные карточки в матче. Также проанализировали, как корейцы справились с чехами, а лучшим в матче стал экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бом. Конечно, про российский футбол и его связь с главным турниром четырёхлетия тоже не забыли. И, наконец, ответили на все ваши вопросы, ведь вы — главные участники «ЧемпМира».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Видеоверсия выпуска:

Сайт.
YouTube.

Телеграм-канал «Чемпионата».
Телеграм-канал Саши Сибирского.
Телеграм-канал Максима Никитина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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