«Мбаппе — французский диктатор. ЮАР — это ФНЛ». Лихачёв, Никитин и Симбирский — о ЧМ

«Чемпионат» представляет серию прямых эфиров о чемпионате мира по футболу — 2026. В первом выпуске журналист портала и редактор раздела «Первая лига» Александр Симбирский, блогер Максим Никитин и чемпион мира по пляжному футболу Михаил Лихачёв обсудили яркий старт турнира. Разобрали, как Мексика разобрала ЮАР, английский язык главного арбитра матча и три красные карточки в матче. Также проанализировали, как корейцы справились с чехами, а лучшим в матче стал экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бом. Конечно, про российский футбол и его связь с главным турниром четырёхлетия тоже не забыли. И, наконец, ответили на все ваши вопросы, ведь вы — главные участники «ЧемпМира».

Видеоверсия выпуска:

• Сайт.

• YouTube.

Телеграм-канал «Чемпионата».

Телеграм-канал Саши Сибирского.

Телеграм-канал Максима Никитина.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: