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Половина побед Южной Кореи на всех ЧМ заканчивались со счётом 2:1 с камбэком по ходу матча

Половина побед Южной Кореи на всех ЧМ заканчивались со счётом 2:1 с камбэком по ходу матча
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Сборная Южной Кореи обыграла Чехию (2:1) в матче группы А ЧМ-2026. Таким образом, четыре победы из восьми азиатской национальной команды на всех чемпионатах мира завершились со счётом 2:1 с камбэком по ходу встречи. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. У Чехии в активе нет набранных очков, команда занимает третье место. Лидирует сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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