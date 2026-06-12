Половина побед Южной Кореи на всех ЧМ заканчивались со счётом 2:1 с камбэком по ходу матча

Сборная Южной Кореи обыграла Чехию (2:1) в матче группы А ЧМ-2026. Таким образом, четыре победы из восьми азиатской национальной команды на всех чемпионатах мира завершились со счётом 2:1 с камбэком по ходу встречи. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. У Чехии в активе нет набранных очков, команда занимает третье место. Лидирует сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).