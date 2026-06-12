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Погба считает, что сейчас сборная Франции индивидуально сильнее команды на ЧМ в России

Погба считает, что сейчас сборная Франции индивидуально сильнее команды на ЧМ в России
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Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира — 2018 Поль Погба поделился мнением об уровне силы национальной команды, участвующей на мировом первенстве 2026 года.

«Возможно, это самая сильная команда [Франции] с 2006 года, учитывая все таланты, которые у нас есть. Думаю, сейчас команда даже лучше, чем в 2022 году, сильнее, чем в 2018 году, если сравнивать индивидуальные показатели», — приводит слова Погба L'Équipe.

Сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, когда мировое первенство проходило в России. На ЧМ-2022 года французская национальная команда дошла до финала, где уступила Аргентине.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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