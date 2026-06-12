Экс-защитник «МЮ» Эрик Бейи рассказал, чем хочет заняться после завершения игровой карьеры

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи ответил, чему бы хотел посвятить себя после завершения карьеры футболиста. В прошлом сезоне игрок выступал за «Овьедо».

— Вы задумывались о жизни после футбола?

— У тебя всегда в сознании есть какой-то план, но никогда точно не знаешь, как всё сложится. Я не могу представить себя вне футбола. Я бы с удовольствием вернулся в Африку и помогал талантливым молодым игрокам, привозил их в Европу и помогал им понять игру. Это моя первая мысль, — приводит слова Бейи Tribal Football.

Помимо «Манчестер Юнайтед», Бейи ранее выступал за «Эспаньол», «Вильярреал», «Марсель» и «Бешикташ». Кроме того, защитник играл за сборную Кот-д'Ивуара.