Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «МЮ» Эрик Бейи рассказал, чем хочет заняться после завершения игровой карьеры

Экс-защитник «МЮ» Эрик Бейи рассказал, чем хочет заняться после завершения игровой карьеры
Комментарии

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи ответил, чему бы хотел посвятить себя после завершения карьеры футболиста. В прошлом сезоне игрок выступал за «Овьедо».

— Вы задумывались о жизни после футбола?
— У тебя всегда в сознании есть какой-то план, но никогда точно не знаешь, как всё сложится. Я не могу представить себя вне футбола. Я бы с удовольствием вернулся в Африку и помогал талантливым молодым игрокам, привозил их в Европу и помогал им понять игру. Это моя первая мысль, — приводит слова Бейи Tribal Football.

Помимо «Манчестер Юнайтед», Бейи ранее выступал за «Эспаньол», «Вильярреал», «Марсель» и «Бешикташ». Кроме того, защитник играл за сборную Кот-д'Ивуара.

Материалы по теме
Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии после того, как не смог сыграть на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android