Мартин Демикелис возглавит «РБ Лейпциг» — Романо

Экс-защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис, ныне возглавляющий «Мальорку», станет главным тренером клуба «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, немецкий клуб выплатит за специалиста отступные, аргентинец сменит Оле Вернера на посту наставника «быков».

В бытность игроком Демикелис четырежды становился чемпионом Германии с «Баварией», а с «Манчестер Сити» брал золото АПЛ и два Кубка лиги. На его счету также 51 матч за сборную Аргентины. В качестве тренера он работал со второй командой «Баварии», а также возглавлял «Ривер Плейт» и «Монтеррей».