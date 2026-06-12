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Президент ФИФА Инфантино: мы изучали возможность расширения ЧМ до 64 национальных команд

Президент ФИФА Инфантино: мы изучали возможность расширения ЧМ до 64 национальных команд
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможном расширении числа участников чемпионата мира в будущем, а также пошутил о невыходе сборной Италии на мировое первенство. На турнире 2026 года играют 48 сборных.

«Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы ещё больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами. С 64 сборными, наверное, Италия смогла бы пройти отбор… и мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать её участие», — приводит слова Инфантино Tuttosport со ссылкой на CazéTV.

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