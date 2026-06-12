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«Считаю всех этих ребят своими сыновьями». Тренер Боснии — перед матчем с Канадой на ЧМ

«Считаю всех этих ребят своими сыновьями». Тренер Боснии — перед матчем с Канадой на ЧМ
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез поддержал футболистов своей команды перед матчем 1-го тура группы D ЧМ-2026 с Канадой. Игра пройдёт сегодня, 12 июня, начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю всех этих ребят своими сыновьями, я люблю их независимо от того, где они родились и по какой причине покинули Боснию и Герцеговину. Они любят эту страну и выкладываются на поле до конца ради неё», — приводит слова Барбареза официальный аккаунт сборной Боснии и Герцеговины в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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