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Ротен считает, что последний для Месси и Роналду ЧМ знаменует конец золотого века футбола

Ротен считает, что последний для Месси и Роналду ЧМ знаменует конец золотого века футбола
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен считает, что чемпионат мира 2026 года, который станет последним для 41-летнего Криштиану Роналду (Португалия) и 38-летнего Лионеля Месси (Аргентина), ознаменует конец золотого века футбола.

«Это был золотой век. Благодаря этим легендам новые поколения увлеклись футболом. Мы пережили период, который никогда не вернётся», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», Роналду — пятикратным.

В розыгрыше чемпионата мира 2026 года принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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