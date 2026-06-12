Игрок Южной Кореи Ли Кан Ин в матче с Чехией повторил достижение Эдена Азара на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин совершил пять удачных обводок и заработал на себе четыре фола в матче группы А ЧМ-2026 с Чехией (2:1). Тем самым вингер повторил достижение бывшего нападающего национальной команды Бельгии Эдена Азара. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Бельгийский вингер достиг подобной статистики в матче полуфинала чемпионата мира 2018 года с Францией (0:1). При этом на минувшем ЧМ в Катаре ни один футболист не совершал такого количества технико-тактических действий.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. У Чехии в активе нет набранных очков, команда занимает третье место. Лидирует сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).