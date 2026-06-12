Пауло Дибала обсуждает с «Ромой» условия продления контракта — Романо

Аргентинский нападающий Пауло Дибала активно ведёт с «Ромой» диалог относительно продления сотрудничества. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, что сегодня руководство римского клуба получило от футболиста предложение скорректировать условия нового трудового договора. Отмечается, что стороны близки к согласованию контракта, сейчас всё в руках «джалоросси».

В прошедшем сезоне нападающий провёл за «Рому» 27 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Футболист выступает за римлян с лета 2022 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 5 млн.