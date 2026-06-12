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«Зачем вообще приехали на ЧМ?!» Экс-футболист сборной Польши Обраньяк — об игре ЮАР

«Зачем вообще приехали на ЧМ?!» Экс-футболист сборной Польши Обраньяк — об игре ЮАР
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Бывший полузащитник сборной Польши и «Лилля» Людовик Обраньяк раскритиковал игру сборной ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2026 года с Мексикой (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«ЮАР — команда, которая заставляет улыбаться. В том, как они сыграли [с Мексикой], я вижу отчаяние. Не понимаю, зачем они вообще приехали на чемпионат мира!?» — приводит слова Обраньяка L'Équipe.

В матче с Мексикой два футболиста ЮАР получили красные карточки. Полузащитник Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте, полузащитник Тхемба Зване — на 84-й минуте. В составе мексиканской национальной команды на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил капитан Сесар Монтес.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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