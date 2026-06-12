«Зачем вообще приехали на ЧМ?!» Экс-футболист сборной Польши Обраньяк — об игре ЮАР

Бывший полузащитник сборной Польши и «Лилля» Людовик Обраньяк раскритиковал игру сборной ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2026 года с Мексикой (2:0).

«ЮАР — команда, которая заставляет улыбаться. В том, как они сыграли [с Мексикой], я вижу отчаяние. Не понимаю, зачем они вообще приехали на чемпионат мира!?» — приводит слова Обраньяка L'Équipe.

В матче с Мексикой два футболиста ЮАР получили красные карточки. Полузащитник Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте, полузащитник Тхемба Зване — на 84-й минуте. В составе мексиканской национальной команды на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил капитан Сесар Монтес.

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