Тренер сборной США Почеттино: не нравятся перерывы на водопой

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что ему не нравятся дополнительные перерывы на водопой во время матчей.

«Мне это не нравится. Могу принять это только во время экстремальных погодных условий, но когда этого нет, то без дополнительных пауз можно и обойтись» — приводит слова Почеттино журналист The Athletic Том Богерт в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что футболисты получат по два дополнительных перерыва в каждом из матчей чемпионата мира 2026 года для восстановления водного баланса.

На чемпионате мира сборная США сыграет в группе D с командами Парагвая, Австралии и Турции.