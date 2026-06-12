Экс-игрок сборной Италии Альберто Аквилани возглавил «Сассуоло»

Итальянский «Сассуоло» на официальном сайте объявил о назначении бывшего футболиста сборной Италии Альберто Аквилани на пост главного тренера команды.

«Очень рада приглашению этого специалиста. Более того, это долгожданное возвращение, учитывая, что в качестве футболиста он носил чёрно-зелёную футболку в 2017 году. С тех пор и клуб, и тренер стали сильнее, думаю, что вместе мы сможем написать новые захватывающие главы в истории нашей команды», — приводит слова вице-президента «Сассуоло» Вероники Скуинци пресс-служба клуба.

По итогам прошлого сезона Серии А «Сассуоло» занял 11-е место в турнирной таблице.