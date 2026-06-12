Защита экс-игрока «Спартака» Промеса запросила проведение психиатрической экспертизы — AD

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса запросила Апелляционный суд Амстердама о судебно-психиатрической экспертизе. Об этом сообщает AD со ссылкой на адвоката футболиста.

По словам адвоката Промеса, нет оснований полагать, что у игрока есть какое-либо расстройство, однако он «многое пережил», из-за чего у него могут быть «проблемы с личностью». Подчёркивается, что Промес подвергался жёсткому допросу в Дубае перед его выдачей нидерландским властям. Защита экс-форварда красно-белых полагает, что пережитые им события могут быть связаны с предъявленными ему обвинениями.

Напомним, в Нидерландах Промес суммарно приговорён к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам. Первый срок — 18 месяцев лишения свободы — футболист получил летом 2023 года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Второе уголовное дело связано с контрабандой запрещённых веществ. В феврале 2024 года Промеса приговорили к шести годам тюрьмы.

Как появился «Спартак»: