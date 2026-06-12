Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защита экс-игрока «Спартака» Промеса запросила проведение психиатрической экспертизы — AD

Защита экс-игрока «Спартака» Промеса запросила проведение психиатрической экспертизы — AD
Комментарии

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса запросила Апелляционный суд Амстердама о судебно-психиатрической экспертизе. Об этом сообщает AD со ссылкой на адвоката футболиста.

По словам адвоката Промеса, нет оснований полагать, что у игрока есть какое-либо расстройство, однако он «многое пережил», из-за чего у него могут быть «проблемы с личностью». Подчёркивается, что Промес подвергался жёсткому допросу в Дубае перед его выдачей нидерландским властям. Защита экс-форварда красно-белых полагает, что пережитые им события могут быть связаны с предъявленными ему обвинениями.

Напомним, в Нидерландах Промес суммарно приговорён к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам. Первый срок — 18 месяцев лишения свободы — футболист получил летом 2023 года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Второе уголовное дело связано с контрабандой запрещённых веществ. В феврале 2024 года Промеса приговорили к шести годам тюрьмы.

Материалы по теме
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!
Пик Марадоны и триумф Зидана. Угадай десятилетие по звёздам!

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android