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Полузащитник ЦСКА Кисляк: очень рад, что Акинфеев продлил контракт с клубом

Полузащитник ЦСКА Кисляк: очень рад, что Акинфеев продлил контракт с клубом
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Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк высказался о продлении контракта 40-летнего вратаря Игоря Акинфеева с московским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Очень рад, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Это наша легенда — чем больше он будет с нами, тем лучше. Конечно, удивлен, что Игорь всё ещё играет — в 40 лет не каждый может этим похвастаться во всём мире, не только у нас. Наверное, это прежде всего хорошая психологическая подготовка. Ну и физическая, конечно. Хочу ли я поиграть до 40 лет? Чуть побольше даже хочу играть — где-то до 45, наверное», — приводит слова Кисляка «РБ Спорт».

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