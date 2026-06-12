Фанаты сборной Канады устроили шествие по Торонто перед первой игрой команды на ЧМ-2026

Болельщики сборной Канады устроили шествие перед первой игрой своей национальной команды на чемпионате мира — 2026 с Боснией и Герцеговиной. Встреча пройдёт сегодня, 12 июня, на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, в матче открытия турнира в Мексике сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Хозяева турнира — США, Канада и Мексика — получили автоматические путёвки, остальные участники прошли квалификацию.