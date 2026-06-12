«Это убивает футбол!» Журналист Лама — о трёх удалениях в матче открытия ЧМ-2026

Испанский комментатор и журналист Маноло Лама подверг критике судейство в матче открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР (2:0), в котором главный арбитр Вилтон Сампайо показал три красные карточки.

«Я разгневан. Да, разгневан судейством. В ярости, поскольку недопустимо, чтобы в первом матче чемпионата мира три игрока были удалены за три пустяка. Это убивает футбол, причём в драматической форме», — приводит слова Ламы COPE.

В матче с Мексикой два футболиста ЮАР получили красные карточки. Полузащитник Яя Ситхоле был удалён на 49-й минуте, полузащитник Тхемба Зване — на 84-й минуте. В составе мексиканской национальной команды на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил капитан Сесар Монтес.

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