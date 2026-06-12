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Голкипер Джеймс Траффорд близок к уходу из «Манчестер Сити» — Плеттенберг

Голкипер Джеймс Траффорд близок к уходу из «Манчестер Сити» — Плеттенберг
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Голкипер Джеймс Траффорд этим летом с высокой долей вероятности покинет «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Наиболее весомым мотивом такого решения футболиста является его желание иметь частую игровую практику, основным вратарём «горожан» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Главным претендентом на Траффорда считается «Ньюкасл Юнайтед».

В 17 матчах прошедшего клубного сезона Джеймс Траффорд пропустил 13 мячей и восемь раз отыграл всухую. Контракт футболиста с небесно-голубыми рассчитан до лета 2030 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

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