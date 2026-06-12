Канада отказала в визе Томасу Парти, игрок Ганы пропустит первый матч ЧМ — The Athletic

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти получил отказ в предоставлении ему визы для въезда в Канаду для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 32-летний футболист пропустит матч с Панамой, который состоится 18 июня. Подчёркивается, что решение об отказе Парти в визе принято канадским правительством.

На сайте правительства Канады указано, что «если вы совершили преступление или были осуждены за него, вам может быть отказано во въезде в Канаду». В июле 2025-го Парти был обвинён лондонской полицией в изнасиловании по нескольким эпизодам. Ганский футболист не признал свою вину и ожидает суда.

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