«Бавария» готовится совершить рекордный трансфер немецкого защитника — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» активно работает над трансфером защитника франкфуртского «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным журналиста, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стоимость сделки оценивается в сумму до € 55 млн, что может стать рекордом среди трансферов немецких защитников. Сейчас «Бавария» и «Айнтрахт» обсуждают возможные бонусы в рамках потенциальной сделки.

Браун является воспитанником клубов «Ян» Регенсбург и «Нюрнберг», в «Айнтрахт» он перешёл в январе 2024-го. Помимо этого, футболист выступает за сборную Германии.